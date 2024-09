Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nella maggior parte della giornata. I venti, provenienti principalmente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di 19,8°C e una velocità del vento di 18,2 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà leggermente, passando a poche nuvole e mantenendo una temperatura simile. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 73% e il 93%.

La mattina si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno tra 20°C e 21,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 26,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto fresca e umida. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti, permettendo di godere di una mattinata tranquilla, sebbene nuvolosa.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, creando una leggera brezza. Anche in questo periodo, l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 50%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,1°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più calma. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 18.2 ONO max 21.9 Maestrale 65 % 1013 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 16.4 O max 18.8 Ponente 64 % 1012 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +19.6° Assenti 25.6 NO max 30.3 Maestrale 57 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +19.7° Assenti 24.2 NO max 29.2 Maestrale 52 % 1012 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21.2° Assenti 23.9 NNO max 26.2 Maestrale 46 % 1012 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.3° Assenti 15.9 N max 17.3 Tramontana 51 % 1011 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 15.4 N max 16.3 Tramontana 57 % 1012 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 8.6 N max 10.9 Tramontana 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.