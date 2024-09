Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Bitonto si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un predominio di piogge leggere e nuvolosità. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione percepita a causa del vento fresco che soffierà da Ovest-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 49% al 82% nel corso della giornata.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che potrebbero arrivare a 0.59mm. Il vento, che si manterrà fresco, soffierà a una velocità compresa tra i 25km/h e i 34km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa sarà predominante, con valori che toccheranno il 44%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, riducendo la probabilità di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità scenderà, portando a una sensazione di maggiore comfort. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 20km/h e i 30km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 36%, permettendo qualche sprazzo di sole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà completamente assente. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo una sensazione fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Bitonto indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più stabile e caldo, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +16.5° 0.19 mm 33 ONO max 44.5 Maestrale 66 % 1009 hPa 3 nubi sparse +17° perc. +16.4° prob. 39 % 32 ONO max 44.2 Maestrale 62 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° prob. 35 % 29.8 ONO max 40 Maestrale 56 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19.1° perc. +18.5° 0.59 mm 26.2 NO max 31.6 Maestrale 55 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.3° perc. +18.6° 0.21 mm 28 NNO max 32.6 Maestrale 52 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +19.7° prob. 27 % 21.6 NO max 31.6 Maestrale 44 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° prob. 15 % 21.6 NO max 32.5 Maestrale 52 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.4° prob. 39 % 22.7 ONO max 35.2 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:59

