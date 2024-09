Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano un Venerdì 20 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La serata si presenterà serena, offrendo un clima ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, Bitonto sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 33%. Le temperature si aggireranno intorno ai 20,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 10,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno da 19,7°C a 22,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 41% alle 12:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà tra i 9,8 km/h e i 15,6 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 62% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura stabile attorno ai 22,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’85% alle 14:00, ma le probabilità di pioggia rimarranno basse. La velocità del vento sarà di circa 11,6 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno che si manterrà fino a notte fonda. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,3°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno intorno ai 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un Venerdì che inizierà con pioggia ma si concluderà con condizioni serene. Per il weekend, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che si manterranno gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.1 mm 10.7 NNO max 14.7 Maestrale 73 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.2 mm 10 NNO max 15.6 Maestrale 77 % 1015 hPa 6 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° prob. 66 % 12.6 NNO max 15 Maestrale 73 % 1015 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° prob. 20 % 16.1 N max 14.7 Tramontana 66 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° prob. 14 % 13.2 N max 11.4 Tramontana 62 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 12.1 NNE max 11.1 Grecale 61 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 10.7 NNE max 12 Grecale 69 % 1018 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° prob. 1 % 6.6 N max 7.7 Tramontana 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:49

