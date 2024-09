Previsioni Meteo Bitonto: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto di Domenica 15 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 17,8°C e i 20,2°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 43,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente per gran parte della giornata, rendendo opportuno prepararsi a possibili rovesci.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 34 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di instabilità.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature si aggireranno intorno ai 19°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che potranno arrivare a 29,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo valori significativi.

Il pomeriggio si presenterà con condizioni simili, con piogge leggere che persisteranno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C. Il vento rimarrà sostenuto, con raffiche che potranno toccare i 39,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di precipitazioni si manterrà alta.

Con l’arrivo della sera, si prevede un parziale miglioramento, con il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, e il vento continuerà a soffiare moderato. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà completamente assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da instabilità, con piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.3° prob. 23 % 21 ONO max 34 Maestrale 56 % 1013 hPa 3 cielo coperto +18.3° perc. +17.5° prob. 36 % 24.9 ONO max 39.7 Maestrale 52 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +17.5° 0.11 mm 28.7 ONO max 43.1 Maestrale 53 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19° 0.39 mm 25.6 NO max 33.2 Maestrale 59 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.97 mm 24 ONO max 32.7 Maestrale 75 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.7° 0.35 mm 26 NO max 38.3 Maestrale 61 % 1012 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° prob. 46 % 24.5 NO max 34.2 Maestrale 60 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 20.6 NO max 29.7 Maestrale 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:57

