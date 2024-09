Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 22 Settembre a Bollate si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con qualche schiarita prevista nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e il vento sarà leggero, proveniente da nord. L’umidità sarà intorno al 72%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si prevede un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 23°C entro mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 54%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, con un picco di 23°C. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 59%.

La sera porterà con sé un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si attesterà intorno al 68%. Le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bollate indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare, specialmente in vista di un possibile cambiamento atmosferico nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 4.5 N max 5.4 Tramontana 71 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 2.9 NNO max 3.7 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 1 NO max 3.2 Maestrale 75 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° Assenti 2.1 SSE max 1.8 Scirocco 58 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 4.2 SSE max 3.8 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° Assenti 6.2 SSE max 4.6 Scirocco 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° Assenti 4.3 SSE max 5.8 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

