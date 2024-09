Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Bollate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un predominio di nuvolosità e occasionali piogge leggere. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto in serata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 66% al 100% nel corso della giornata. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 6,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali.

Durante la notte, le condizioni meteo a Bollate saranno caratterizzate da pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,5°C intorno alle 11:00. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 58% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 20,7°C alle 13:00. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 37%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima umido e fresco.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a 16,3°C entro le 21:00, con un’umidità che salirà nuovamente fino all’81%. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bollate mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che varieranno tra i 15°C e i 20°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento, ma le nuvole potrebbero persistere, mentre dopodomani ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.34 mm 4.9 NNE max 14.7 Grecale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 30 % 2.6 OSO max 7.2 Libeccio 92 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° prob. 16 % 6.6 O max 13.4 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 7 O max 9.7 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +19.9° prob. 10 % 5.6 OSO max 6.3 Libeccio 56 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° prob. 33 % 3.6 SSO max 4.1 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.1 mm 0.6 SSE max 1.7 Scirocco 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.29 mm 2.7 ENE max 3.8 Grecale 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

