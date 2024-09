Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso i 19°C nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,9 km/h e i 19,6 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, creando una sensazione di calore percepita simile a quella della temperatura reale.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a raggiungere i 24,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 23 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, si attesterà attorno al 41%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà assente fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo. A partire dalle 17:00, si prevederanno piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 13,3 km/h, con un aumento della probabilità di pioggia che raggiungerà il 86%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,16 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 12°C. Le piogge continueranno, con una probabilità di 86% e accumuli che potranno arrivare fino a 0,79 mm. Il vento si presenterà più debole, con velocità che scenderanno a 8,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che saliranno nuovamente, mentre la probabilità di pioggia diminuirà. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un weekend più soleggiato e caldo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 22 % 9.6 SSO max 16 Libeccio 73 % 1004 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 11 % 9.4 SSE max 16.3 Scirocco 73 % 1003 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 23 % 19 SSO max 35.5 Libeccio 65 % 1002 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° prob. 38 % 20 SSO max 33.5 Libeccio 59 % 1002 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +23.8° prob. 54 % 22.1 SO max 42.4 Libeccio 41 % 1002 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° prob. 29 % 18.7 OSO max 24.9 Libeccio 51 % 1002 hPa 18 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.12 mm 11.5 NNO max 14.7 Maestrale 85 % 1004 hPa 21 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° prob. 69 % 16.1 N max 23.4 Tramontana 85 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:25

