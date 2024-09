Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che si manifesteranno in modo intermittente. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 13°C e i 15°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 8,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di pioggia leggera.

Nella mattina, le piogge continueranno a interessare Bologna, con temperature che si manterranno tra i 13°C e i 13,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà fitta, e il vento si presenterà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 15,6 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno all’85-88%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la possibilità di un temporaneo diradamento delle nuvole. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che le piogge non si esauriranno del tutto, e le temperature potrebbero salire fino a 15,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,2 km/h, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, intorno all’84-89%.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà presente, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,75 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature fresche e umidità elevata. Si consiglia di prepararsi a un clima variabile e di tenere a disposizione un ombrello per affrontare le eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.1 mm 8.7 NO max 15.6 Maestrale 85 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.9° prob. 29 % 9.3 NO max 16.6 Maestrale 86 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +13.3° perc. +12.9° 0.51 mm 7.4 NO max 15.2 Maestrale 85 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +13° perc. +12.6° 0.79 mm 6.9 ONO max 9.9 Maestrale 88 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +13.3° perc. +13° 0.41 mm 8.6 O max 11.2 Ponente 91 % 1020 hPa 15 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 55 % 8.8 O max 9.9 Ponente 85 % 1019 hPa 18 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 40 % 6.3 ONO max 7.8 Maestrale 91 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.2 mm 9.5 ONO max 17.2 Maestrale 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.