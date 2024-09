Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere alternate a momenti di schiarita. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,2 km/h da ovest. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e temperature in aumento.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando dal 58% alle 23%. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, con accumuli minimi. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno di cieli coperti e piogge leggere, con temperature che scenderanno a circa 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 100%. Le precipitazioni saranno sporadiche, ma non si escludono momenti di pioggia continua, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,14 mm. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,8°C. Le nuvole si faranno più sparse, con una copertura che scenderà al 24%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento sarà debole, con velocità inferiori ai 5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, contribuendo a un clima più stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento temporaneo nella mattina, per poi tornare a condizioni più nuvolose nel pomeriggio. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con possibilità di piogge intermittenti, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.25 mm 7.2 O max 8.6 Ponente 93 % 1018 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° prob. 40 % 9.4 O max 12.1 Ponente 94 % 1018 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° prob. 23 % 9.4 O max 17.9 Ponente 93 % 1019 hPa 9 poche nuvole +19.6° perc. +19.4° prob. 3 % 12.1 N max 21.1 Tramontana 71 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +20.6° 0.16 mm 11.8 ENE max 21.3 Grecale 65 % 1020 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° prob. 22 % 6.3 SSE max 9.6 Scirocco 78 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° prob. 14 % 4.9 SSO max 5 Libeccio 83 % 1021 hPa 21 poche nuvole +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.8 OSO max 4.1 Libeccio 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:10

