Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina luminosa e soleggiata, con valori che raggiungeranno i 19°C entro le 9:00. Il pomeriggio si preannuncia caldo, con picchi di temperatura che toccheranno i 23°C. La sera si presenterà fresca, con temperature in calo fino a 14°C.

Durante la notte, Bologna vivrà un clima mite, con nubi sparse e una temperatura che si manterrà attorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 63%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 12 km/h proveniente da Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà attorno al 52%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20,9°C alle 10:00 e i 22,1°C alle 11:00. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi sotto i 13 km/h, e l’umidità scenderà fino al 33%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e il vento sarà una leggera brezza, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 31%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi a circa 15°C. Il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento sarà molto contenuta, attorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bologna indicano un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente. La giornata di Domenica 15 Settembre si preannuncia quindi come un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, approfittando del bel tempo e delle temperature miti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +11.9° Assenti 12 SO max 13.5 Libeccio 52 % 1015 hPa 3 nubi sparse +12.6° perc. +11.2° Assenti 11.4 OSO max 15.4 Libeccio 50 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +11.8° Assenti 9.1 OSO max 14.9 Libeccio 52 % 1014 hPa 9 cielo sereno +19.5° perc. +18.5° Assenti 12.2 ONO max 17.2 Maestrale 36 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.2° perc. +22.4° Assenti 13.3 NO max 16.2 Maestrale 32 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.6° perc. +22.9° Assenti 11.1 NO max 12.3 Maestrale 34 % 1011 hPa 18 cielo sereno +17.5° perc. +16.7° Assenti 4.3 NE max 4.7 Grecale 52 % 1013 hPa 21 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.2 S max 5.1 Ostro 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.