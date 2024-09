Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo risulterà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo picchi di circa 24,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra l’58% e il 75%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà sopra l’81%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, con intensità che non supererà i 9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, toccando i 20,5°C entro le 8:00. La situazione migliorerà ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e l’arrivo di nubi sparse. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h intorno alle 9:00, e l’umidità scenderà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature toccheranno il massimo di 24,6°C. La velocità del vento si manterrà vivace, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,1 km/h. L’umidità rimarrà stabile attorno al 58%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità si attesterà intorno al 75%. Le condizioni meteo si presenteranno ideali per attività all’aperto, con un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 9 SO max 11.8 Libeccio 81 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 6.8 SO max 7.8 Libeccio 84 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 6.7 SSO max 8.7 Libeccio 86 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 3 % 16 SSO max 26.9 Libeccio 64 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° prob. 11 % 17.2 SO max 23.8 Libeccio 58 % 1011 hPa 15 poche nuvole +24.3° perc. +24.4° prob. 11 % 10.7 OSO max 26.1 Libeccio 61 % 1009 hPa 18 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° Assenti 7.4 SSO max 13.7 Libeccio 74 % 1009 hPa 21 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 11 S max 14.7 Ostro 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.