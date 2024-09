Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,3°C nel pomeriggio. Tuttavia, la copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore centrali della giornata. La situazione ventosa sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,5 km/h.

Nella notte, si registrerà una pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 19%, ma l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 82%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, e già dalle prime luci dell’mattina, il cielo si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 17,2°C alle 07:00 e continuando a crescere fino a raggiungere i 22,8°C a mezzogiorno. Durante questa fase, la copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a 98%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 68%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di calore sarà mitigata da una leggera brezza. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con valori che si attesteranno attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con temperature che si manterranno su valori autunnali. Giovedì e Venerdì si prevedono condizioni simili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che varieranno tra i 15°C e i 24°C. Gli amanti del clima mite troveranno quindi soddisfazione, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.3 mm 9.3 SSO max 9.9 Libeccio 82 % 1013 hPa 3 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° prob. 15 % 7.5 SSO max 8.2 Libeccio 86 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 8 % 5.4 OSO max 7.5 Libeccio 85 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 5.7 NO max 6.8 Maestrale 67 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 7.5 NNE max 6.8 Grecale 58 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.8° prob. 4 % 4.5 NNE max 4 Grecale 58 % 1012 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 5.8 SSO max 5.9 Libeccio 70 % 1013 hPa 21 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 11.2 SO max 14.7 Libeccio 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:01

