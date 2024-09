Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Bolzano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai 11°C. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con nuvole che continueranno a dominare il panorama e temperature che raggiungeranno i 18°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà debole, con velocità variabili tra 1,4 km/h e 6,3 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno tra 11°C e 12°C. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1020 hPa. La mattina inizierà con temperature in aumento, che toccheranno i 15°C alle 08:00 e raggiungeranno i 18°C entro le 12:00. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, passando da 18°C a 16°C nel corso delle ore. Il cielo continuerà a essere coperto, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 25%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 88% verso le 17:00.

La sera si presenterà simile al resto della giornata, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 90%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità comprese tra 1,6 km/h e 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bolzano indicano una giornata nuvolosa e umida, con temperature che si manterranno su valori moderati. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, le nuvole potrebbero continuare a far capolino, rendendo il clima variabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo suggeriscono che il bel tempo potrebbe arrivare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +11.1° Assenti 1.4 ENE max 1.8 Grecale 91 % 1020 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +11° Assenti 1.3 ENE max 1.6 Grecale 91 % 1019 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° Assenti 1.3 SSO max 2.1 Libeccio 81 % 1018 hPa 10 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 5 SO max 6.7 Libeccio 66 % 1016 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 6.3 SSO max 9.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 16 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 25 % 4 SO max 5.7 Libeccio 80 % 1013 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +14° prob. 19 % 2.3 SSO max 3.4 Libeccio 92 % 1014 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 27 % 1.5 OSO max 2.4 Libeccio 96 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:48

