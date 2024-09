Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Bolzano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che varieranno tra i 14,5°C e i 19,8°C. La pioggia, che inizierà già dalla notte, continuerà a manifestarsi con intensità variabile, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con piogge moderate che si intensificheranno. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno venti leggeri provenienti da direzioni variabili. L’umidità sarà elevata, raggiungendo valori intorno al 97%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4,9 km/h. La pioggia si presenterà con intensità debole, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 72%.

Il pomeriggio porterà con sé un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 19,8°C. Tuttavia, le piogge non daranno tregua, continuando a cadere con intensità leggera. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 69%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi sui 14°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità leggera e una copertura nuvolosa che non accennerà a diminuire. L’umidità rimarrà alta, e i venti si faranno più deboli, creando un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Bolzano indicano una giornata di pioggia costante e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 24 Settembre, è consigliabile prepararsi a un clima umido e piovoso, mantenendo a portata di mano un ombrello e indumenti adeguati.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.6° perc. +15.7° 1.56 mm 3.8 ONO max 4.8 Maestrale 98 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.23 mm 3.9 NNO max 4.8 Maestrale 96 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.12 mm 3.6 NNO max 4.4 Maestrale 94 % 1010 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 72 % 4.2 NNO max 5.2 Maestrale 79 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +19.6° 0.21 mm 4.2 OSO max 4.4 Libeccio 69 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.68 mm 5.1 SSO max 7.5 Libeccio 88 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.67 mm 1.3 NNE max 3.2 Grecale 94 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.14 mm 2.1 SE max 2 Scirocco 95 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.