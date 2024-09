Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Bolzano si prospetta una giornata con condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel corso della giornata.

Durante la mattina, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 60% e il 80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà intorno al 90%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +27°C, con una brezza leggera che soffierà da sud-ovest. L’umidità diminuirà al 49%.

In serata, le nubi sparse faranno nuovamente la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 22% e il 47%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C. Il vento sarà debole, proveniente da est-nord-est. L’umidità aumenterà al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Bolzano indicano una giornata piacevole, con temperature gradevoli e un cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere nella stessa fascia. Buon weekend a tutti!

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.9° Assenti 2.2 NE max 3.1 Grecale 94 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.9° Assenti 0.2 ENE max 0.9 Grecale 92 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° Assenti 2 OSO max 2.2 Libeccio 86 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +25° Assenti 4.7 OSO max 6.5 Libeccio 59 % 1017 hPa 13 cielo sereno +27.4° perc. +27.8° Assenti 6.4 SO max 10.8 Libeccio 49 % 1015 hPa 16 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.8 SO max 12.3 Libeccio 56 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +19.1° Assenti 2.2 SE max 2.6 Scirocco 91 % 1017 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +18.1° Assenti 2.4 NE max 3.9 Grecale 95 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:36

