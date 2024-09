Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bolzano di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 9°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento, con valori che raggiungeranno i 22°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da poche nuvole a nubi sparse, e il vento si presenterà generalmente debole.

Nel dettaglio, la notte inizierà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 9,9°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si passerà a una condizione di nubi sparse. La temperatura percepita si manterrà leggermente più bassa, attorno ai 9,5°C. La mattina si aprirà con una temperatura di circa 10,7°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 41%. Le condizioni rimarranno stabili fino a metà giornata, con un incremento delle temperature che raggiungeranno i 22,3°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà nuvoloso, con temperature che si manterranno tra i 21°C e i 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 68% verso le ore 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, con temperature che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e l’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%. Il vento si presenterà debole, con direzione prevalentemente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bolzano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di condizioni nuvolose. Si prevede che il clima rimarrà fresco e umido, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.4 NE max 6.3 Grecale 88 % 1023 hPa 4 nubi sparse +9.2° perc. +8.6° Assenti 5.5 NE max 6.3 Grecale 88 % 1023 hPa 7 poche nuvole +14° perc. +13.2° Assenti 3.4 NNE max 5.4 Grecale 67 % 1022 hPa 10 poche nuvole +20.6° perc. +19.9° Assenti 3.9 OSO max 4 Libeccio 47 % 1019 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +21.9° Assenti 6.4 SO max 6.8 Libeccio 41 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 4.9 SSO max 9.3 Libeccio 60 % 1018 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 2.7 ENE max 3.5 Grecale 88 % 1021 hPa 22 cielo coperto +12° perc. +11.7° Assenti 3.9 NE max 4.5 Grecale 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:14

