Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Bolzano di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai +8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà totale, mantenendo l’umidità elevata, attorno al 58%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, con intensità che varierà tra 10 e 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante la mattinata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 13-15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno osservare anche delle nubi sparse, con una diminuzione della percentuale di umidità. Il vento continuerà a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 7°C. Il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’89%. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno all’83%. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra 9 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature fresche e cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare. Domani e dopodomani, la situazione meteo rimarrà simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 6°C e i 15°C, mantenendo un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +7° prob. 26 % 8.5 NNE max 15.5 Grecale 83 % 1018 hPa 4 cielo coperto +8.5° perc. +6.9° prob. 26 % 9.7 NNE max 18.6 Grecale 82 % 1018 hPa 7 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° prob. 22 % 10.8 NNE max 20 Grecale 77 % 1017 hPa 10 cielo coperto +13° perc. +12.1° prob. 26 % 10.4 NE max 19.1 Grecale 70 % 1017 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.5° prob. 24 % 12 NE max 19.3 Grecale 59 % 1017 hPa 16 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° prob. 22 % 10.6 NE max 18.1 Grecale 69 % 1018 hPa 19 nubi sparse +8.3° perc. +6.4° prob. 20 % 10.7 NE max 17.6 Grecale 82 % 1023 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +5.1° prob. 20 % 9.6 NE max 15.7 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:22

