Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Boscoreale di Domenica 29 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge leggere durante la notte che si trasformeranno in un clima sereno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un incremento atteso nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, contribuendo a un comfort climatico generale.

Durante la notte, i residenti di Boscoreale sperimenteranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 78%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,5°C, con una percezione di 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 10,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 16,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. A partire dalle 07:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,4°C entro le 09:00. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 40% entro le 10:00. Questo clima favorevole continuerà fino al pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,4°C alle 12:00, mantenendosi attorno ai 22°C fino alle 17:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera, con velocità che si attesteranno tra i 6,2 km/h e i 12 km/h, garantirà un piacevole comfort. L’umidità si stabilizzerà tra il 39% e il 43%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1020 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17,2°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. La ventilazione si manterrà moderata, con velocità intorno ai 11,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale indicano una giornata prevalentemente serena e mite, con temperature gradevoli e una ventilazione leggera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo sereno, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.11 mm 11.7 OSO max 18.3 Libeccio 66 % 1018 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19° prob. 4 % 1.8 NNO max 4.3 Maestrale 65 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° prob. 4 % 4.2 NNE max 5.1 Grecale 67 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 3.5 NNE max 6.7 Grecale 45 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.4° perc. +23.8° Assenti 6.4 N max 12 Tramontana 35 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 4.3 NNE max 9.6 Grecale 43 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.8° perc. +19° Assenti 12.5 NE max 13.5 Grecale 45 % 1021 hPa 21 cielo sereno +17.9° perc. +17° Assenti 12.7 NE max 17.5 Grecale 47 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.