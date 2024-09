Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Boscoreale si preannuncia un giorno caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento.

Durante la mattina, il meteo di Boscoreale mostrerà un netto cambiamento. Le prime ore del giorno continueranno a presentare pioggia leggera, ma già a partire dalle 07:00 il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22,6°C. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, passando dal 20% al 6%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,7 km/h e i 10,4 km/h, con direzione prevalentemente sud-est. A metà mattina, le temperature toccheranno i 23,4°C, mantenendo un’umidità intorno al 67%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a migliorare, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno, sebbene si potranno osservare alcune nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,1°C e 24,4°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino a raggiungere il 68%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con assenza di pioggia. L’umidità si manterrà attorno al 62%, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 64%. La velocità del vento diminuirà, con valori che scenderanno a 2 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 69%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Boscoreale indicano un Martedì 24 Settembre con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un clima che favorirà attività all’aperto nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.7 mm 8.4 SSE max 12.6 Scirocco 84 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.39 mm 7.3 S max 10.5 Ostro 87 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.12 mm 5.7 SSE max 8.2 Scirocco 83 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° prob. 27 % 9 S max 12.5 Ostro 67 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° prob. 23 % 12.1 OSO max 13.8 Libeccio 58 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 9 % 12 OSO max 14 Libeccio 62 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 4 % 7.6 OSO max 9.4 Libeccio 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 2.9 OSO max 4.3 Libeccio 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

