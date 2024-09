Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Boscoreale indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un lieve aumento delle temperature nel corso della mattinata. La temperatura si attesterà intorno ai 27,7°C durante le ore centrali della giornata, mentre la copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con cieli sereni per gran parte del giorno. Tuttavia, verso la sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 22,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, mantenendo un’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 50%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 27°C entro le ore centrali. La velocità del vento sarà leggera, contribuendo a mantenere un clima gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a mostrare cieli sereni, con una leggera diminuzione della temperatura che si stabilizzerà attorno ai 26°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest garantirà un’ulteriore sensazione di freschezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento significativo. Sebbene il cielo rimanga sereno fino alle ore 21:00, si registrerà un aumento della probabilità di pioggia. A partire dalle 23:00, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 23,1°C. La velocità del vento rimarrà moderata, ma le condizioni atmosferiche inizieranno a variare.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Boscoreale mostrano un andamento variabile. Dopo una giornata di sole e temperature gradevoli, si prevede un aumento della nuvolosità e possibili piogge. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con temperature in calo e una maggiore probabilità di precipitazioni. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 6.4 NE max 7.4 Grecale 50 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 6 NE max 6 Grecale 57 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 4.2 NE max 4.9 Grecale 54 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +26.7° Assenti 3.6 OSO max 3.3 Libeccio 36 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.7° perc. +27.3° Assenti 12.1 OSO max 7.7 Libeccio 38 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 10.5 OSO max 8.2 Libeccio 42 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 6.6 OSO max 6.2 Libeccio 50 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 12 % 5.2 OSO max 6.2 Libeccio 58 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.