Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Boscoreale di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99% nelle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 55% e il 76%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con direzione prevalentemente sud-occidentale. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 20%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 23°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, con valori che toccheranno il 100% nel primo pomeriggio. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà costante attorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. Il cielo si presenterà ancora coperto, ma con una leggera apertura verso nubi sparse. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevede un lieve miglioramento, con possibili schiarite e una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 11 % 5.3 SO max 4 Libeccio 73 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 1.5 SO max 1.1 Libeccio 78 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 4.1 E max 5.6 Levante 76 % 1014 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 5.7 S max 6.3 Ostro 59 % 1015 hPa 12 cielo coperto +25.1° perc. +25.1° Assenti 8.7 SO max 7.5 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.5° perc. +24.5° prob. 19 % 6.5 SO max 5.5 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° prob. 17 % 4.2 SO max 4.6 Libeccio 62 % 1013 hPa 21 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 1 % 4.5 S max 6.4 Ostro 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:52

