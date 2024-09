Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Boscoreale indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e la possibilità di piogge leggere nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco atteso nel pomeriggio. La situazione meteorologica si stabilizzerà nel corso della giornata, portando a schiarite nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 76%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore centrali, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,4°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase, ci sarà una leggera possibilità di pioggia con accumuli minimi, circa 0,45 mm. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare, con l’arrivo di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C. Tuttavia, ci saranno ancora brevi episodi di pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0,15 mm. La probabilità di precipitazioni scenderà progressivamente, mentre l’umidità rimarrà intorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 21°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Il vento sarà leggero, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Boscoreale mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della stabilità atmosferica e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni nel corso della giornata, in particolare durante le ore mattutine, quando potrebbero verificarsi brevi piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.9 SSE max 6.5 Scirocco 69 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 1 % 6.3 SSE max 8.3 Scirocco 74 % 1017 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 25 % 7.8 SE max 9.8 Scirocco 75 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 34 % 6.9 SSE max 8.3 Scirocco 62 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +24.4° perc. +24.4° 0.45 mm 10.6 SSO max 13.5 Libeccio 58 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +23.8° perc. +23.8° 0.15 mm 11 SSO max 13.3 Libeccio 60 % 1017 hPa 18 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° prob. 40 % 7.4 SSE max 9.4 Scirocco 73 % 1017 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 6.5 SSE max 8.9 Scirocco 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:49

