Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 16% e temperature intorno ai 20,2°C. Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 23°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si intensificheranno le precipitazioni, con una copertura nuvolosa del 98% e valori di pioggia che toccheranno 0,45 mm. Martedì, si attende un’intensa pioggia leggera e temperature che scenderanno a 18,7°C. Mercoledì, le condizioni rimarranno simili, con piogge e temperature attorno ai 19°C. Giovedì, il cielo si schiarirà, con temperature che raggiungeranno i 22°C.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, si registrerà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 16%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,1°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8 km/h. L’umidità sarà alta, al 70%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà e, dalle 01:00, il cielo presenterà poche nuvole e una temperatura di 20,1°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà fino a 19,6°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h da Nord-Nord Est, con un’umidità che scenderà al 67%. A partire dalle 08:00, si potranno osservare nubi sparse con una temperatura di 21,7°C e una copertura nuvolosa del 32%. La mattina si concluderà con temperature che raggiungeranno i 23°C alle 12:00, accompagnate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 34%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un’intensificazione della pioggia, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si manterrà intorno ai 23°C, con una velocità del vento di 4,7 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con valori che toccheranno i 0,21 mm alle 13:00 e aumenteranno fino a 0,45 mm alle 16:00. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che scenderanno a 21,2°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,24 mm. La serata si concluderà con temperature di 19,4°C e cielo coperto alle 23:00.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, si prevede un’intensa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 18,3°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,8 km/h. L’umidità sarà alta, al 63%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa. A partire dalle 02:00, il cielo sarà coperto e la temperatura scenderà a 18,1°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà di 11 km/h da Est, con un’umidità che salirà al 73%. Alle 09:00, la temperatura salirà a 20,2°C, ma il cielo rimarrà nuvoloso. A mezzogiorno, si registrerà una temperatura di 22,2°C con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 98%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 21,7°C. La velocità del vento sarà di 10,1 km/h e le precipitazioni saranno assenti. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 23%. A partire dalle 16:00, la temperatura scenderà leggermente a 21,3°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 99%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno a 20,2°C. La velocità del vento sarà di 10,7 km/h e l’umidità si attesterà al 63%. La serata si concluderà con temperature di 19,2°C e pioggia leggera alle 23:00.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, si prevede una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, mentre la temperatura percepita sarà di 18,9°C. La velocità del vento sarà di 9,2 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15 km/h. L’umidità sarà alta, al 74%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1011 hPa. A partire dalle 02:00, la pioggia moderata continuerà con temperature di 18,5°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La velocità del vento sarà di 10,6 km/h da Est-Sud Est, con un’umidità che si manterrà alta al 86%. Alle 09:00, la temperatura salirà a 21,3°C, ma il cielo rimarrà nuvoloso. A mezzogiorno, si registrerà una temperatura di 23°C con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 25%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede una pioggia leggera con una temperatura di 23°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h e le precipitazioni saranno assenti. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 35%. A partire dalle 16:00, la temperatura scenderà leggermente a 22°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 45%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno a 21°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h e l’umidità si attesterà al 67%. La serata si concluderà con temperature di 19,8°C e cielo sereno alle 23:00.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, si prevede un cielo sereno con una temperatura di 19,7°C. La temperatura percepita sarà di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,5 km/h. L’umidità sarà alta, al 75%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1015 hPa. A partire dalle 02:00, si registrerà una leggera pioggia con temperature di 19,3°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h da Sud Est, con un’umidità che scenderà al 79%. Alle 09:00, la temperatura salirà a 20,6°C, ma il cielo rimarrà sereno. A mezzogiorno, si registrerà una temperatura di 21,8°C con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 12%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cielo sereno con una temperatura di 22°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h e le precipitazioni saranno assenti. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%. A partire dalle 16:00, la temperatura si manterrà intorno ai 22°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 45%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno a 21°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h e l’umidità si attesterà al 68%. La serata si concluderà con temperature di 19,8°C e cielo sereno alle 23:00.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da un clima prevalentemente umido e variabile, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non garantiranno cieli sereni per gran parte della settimana.

