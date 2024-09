Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Lunedì 16 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 13°C, subiranno un incremento fino a raggiungere i 20,7°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. La temperatura si aggirerà attorno ai 13°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, passando al 42% alle 01:00 e raggiungendo il 79% alle 04:00. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 11,5°C alle 05:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà tra l’84% e il 86%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente nord e sud-est. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. L’umidità si attesterà intorno al 40-61%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa costante al 100%. La velocità del vento continuerà a essere debole, con direzione nord-est. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia indicano una giornata di Lunedì 16 Settembre caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 6 NNE max 6 Grecale 68 % 1015 hPa 3 nubi sparse +12.1° perc. +10.8° Assenti 5.6 NNE max 5.6 Grecale 56 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11° Assenti 5.4 N max 5.1 Tramontana 56 % 1015 hPa 9 nubi sparse +17.7° perc. +16.7° Assenti 2.5 SE max 6 Scirocco 45 % 1014 hPa 12 cielo coperto +20.7° perc. +19.8° Assenti 3.7 S max 5.3 Ostro 40 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.4° Assenti 4.2 SO max 3 Libeccio 44 % 1012 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 4.3 NNO max 4.3 Maestrale 61 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.5 NE max 4.5 Grecale 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:23

