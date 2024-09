Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Brescia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà circa 16,8°C nel corso della giornata, mentre la minima si attesterà intorno ai 12,6°C durante le prime ore della notte. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 68% e l’81%, e non si registreranno precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,3°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che varierà tra 4,3 km/h e 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo circa 15,4°C entro le ore centrali della mattinata. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 73%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di vento non varieranno significativamente, mantenendosi sempre su livelli di brezza leggera. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 9%. L’umidità si attesterà attorno al 76%.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si aggireranno tra i 14°C e i 14,8°C. Il cielo continuerà a essere coperto e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni di vento. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità alta potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° Assenti 5.9 NE max 7.4 Grecale 79 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 5.1 NE max 4.9 Grecale 81 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 3.1 NNE max 3.3 Grecale 78 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 0.8 SSE max 2.3 Scirocco 74 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 2.3 SSE max 2.7 Scirocco 68 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° prob. 4 % 3.1 SE max 5 Scirocco 73 % 1014 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 1 % 4 ENE max 5.4 Grecale 79 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.2 ENE max 2.6 Grecale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:54

