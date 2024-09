Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, ma le previsioni del tempo indicano che la pioggia continuerà a manifestarsi fino alla mattina.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 6 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da Sud. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70-80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con una probabilità di pioggia leggera che si attesterà al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non dovrebbero superare i 0.3 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Giovedì, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché l’instabilità potrebbe persistere in alcune ore della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.16 mm 5.4 NE max 5.7 Grecale 88 % 1013 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° prob. 20 % 5 ENE max 4.8 Grecale 88 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° prob. 4 % 4.9 ENE max 5.4 Grecale 88 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.17 mm 4 S max 4 Ostro 75 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +20° 0.17 mm 6.8 SO max 7.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.26 mm 3.3 O max 3.6 Ponente 70 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 32 % 4.2 NE max 3.7 Grecale 82 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 4 % 4 NNE max 3.5 Grecale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:05

