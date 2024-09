Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Brescia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni che accompagneranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, favorendo attività all’aperto e momenti di svago.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 11,7°C e un’umidità del 57%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,4 km/h da Nord, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, e già dalle 04:00 si inizieranno a vedere nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 10,5°C alle 05:00.

La mattina si presenterà con cieli sereni. Alle 07:00, la temperatura salirà a 14°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 19,1°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 5,3 km/h e 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 21,4°C alle 14:00. Il cielo rimarrà completamente sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 7,1 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,5°C alle 19:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la fine della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni si presenteranno stabili, con un clima prevalentemente soleggiato e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la settimana si avvierà con condizioni meteo favorevoli, ideali per godere delle ultime giornate di bel tempo prima dell’arrivo dell’autunno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.7° perc. +10.5° Assenti 6.4 N max 6.7 Tramontana 57 % 1016 hPa 3 cielo coperto +10.8° perc. +9.5° Assenti 5.5 N max 6 Tramontana 59 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +10.3° Assenti 6.4 NNO max 9.9 Maestrale 64 % 1014 hPa 9 cielo sereno +17.9° perc. +17° Assenti 6.2 OSO max 6.9 Libeccio 49 % 1013 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 7.5 SO max 6.6 Libeccio 46 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.1° perc. +20.6° Assenti 5.8 OSO max 6.2 Libeccio 49 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 4.1 NE max 3.6 Grecale 69 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° Assenti 7.7 ENE max 13.6 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:24

