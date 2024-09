Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della mattinata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizieranno intorno ai 12°C, subiranno un incremento fino a raggiungere i 18°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà inizialmente sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà di nubi sparse, con una copertura che raggiungerà l’84% entro le 7:00. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 14°C intorno alle 8:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che raggiungeranno il picco di 18°C tra le 13:00 e le 15:00. La copertura nuvolosa si manterrà su valori moderati, con poche nuvole che permetteranno occasionali squarci di sole. L’intensità del vento sarà leggera, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 52%, offrendo una sensazione di comfort.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 92% entro le 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 13°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà leggero, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa variabile. L’inizio della settimana porterà probabilmente un clima simile, con possibilità di schiarite e un leggero aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.5° Assenti 8 ENE max 13 Grecale 86 % 1021 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 5 NNE max 5.5 Grecale 84 % 1022 hPa 6 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° Assenti 6.1 N max 6.8 Tramontana 70 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° Assenti 4.4 ONO max 5.9 Maestrale 58 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 6.9 OSO max 5.8 Libeccio 52 % 1023 hPa 15 poche nuvole +18° perc. +17.3° Assenti 4.9 OSO max 5 Libeccio 55 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 6.8 NNE max 6.4 Grecale 70 % 1024 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 6.5 ENE max 7.9 Grecale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.