Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Brescia si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con piogge intermittenti e una graduale diminuzione delle temperature nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio, seguite da un parziale miglioramento verso la sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata che continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e si registreranno accumuli di pioggia di circa 1,31mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento immediato. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile, passando da moderata a leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 92% e il 93%, mentre la probabilità di pioggia si manterrà attorno al 16%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,5km/h e 8,6km/h.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un calo previsto verso la sera. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera, con accumuli minimi. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 66%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un aumento della presenza di nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 14,3°C. Il vento si manterrà debole, e la probabilità di pioggia sarà ridotta al 12%.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da piogge iniziali e un graduale miglioramento nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente rivedere il cielo sereno nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.8° perc. +15.9° 1.31 mm 5.4 NO max 10.8 Maestrale 98 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.44 mm 3.8 ONO max 5.9 Maestrale 93 % 1009 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 76 % 3.5 ONO max 5.8 Maestrale 92 % 1009 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 16 % 6.7 OSO max 7.1 Libeccio 81 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.11 mm 7.7 OSO max 7.5 Libeccio 69 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.8° 0.11 mm 5 SO max 4.9 Libeccio 66 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.46 mm 3.1 N max 3.2 Tramontana 84 % 1011 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° prob. 16 % 6 NNE max 5.4 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:07

