Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Brescia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una transizione da condizioni di cielo coperto a momenti di sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno, con picchi che raggiungeranno i 22,7°C nel pomeriggio. Tuttavia, la notte precedente sarà contrassegnata da cieli prevalentemente nuvolosi e temperature più fresche, che si aggireranno attorno ai 15°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che supererà l’85%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 75%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,5°C entro le 8:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli prevalentemente sereni e qualche nuvola sparsa. Le temperature toccheranno il picco massimo di 22,7°C intorno alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. L’intensità del vento rimarrà leggera, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con nuvole che aumenteranno progressivamente. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 16°C entro le 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%, e il vento si farà più presente, mantenendosi attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia indicano un sabato caratterizzato da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento con cieli sereni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più instabili, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.5 NE max 4.4 Grecale 75 % 1022 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 6 NNE max 5.5 Grecale 78 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.2 NNE max 4.8 Grecale 76 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 3.5 SSE max 7.5 Scirocco 55 % 1022 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 7.3 SSE max 6.3 Scirocco 49 % 1021 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +22° Assenti 5.3 S max 5 Ostro 51 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 2.8 NNE max 2.7 Grecale 67 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 6.5 NNE max 5.9 Grecale 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.