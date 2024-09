Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Bresso indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio prevalentemente nuvoloso e piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24,4°C. La presenza di nuvole e piogge influenzerà anche l’umidità, che si attesterà intorno all’80% nel pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud Est, con intensità leggera.

Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo prevalentemente sereno con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature in aumento, che raggiungeranno i 23,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di pioggia che aumenterà progressivamente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con un picco di intensità intorno alle 15:00, quando si potranno registrare 1,37mm di pioggia. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dall’umidità elevata e dalla presenza di nuvole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della pioggia, con condizioni di cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 18,4°C a fine giornata. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 0,93mm entro le ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bresso mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti ma con una maggiore probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 4.2 E max 5.5 Levante 74 % 1010 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.1 ENE max 5.7 Grecale 75 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 3.5 ENE max 7.1 Grecale 76 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 15 % 3.8 ESE max 7.1 Scirocco 67 % 1010 hPa 12 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° prob. 32 % 6.3 SE max 7.1 Scirocco 59 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +23.8° perc. +23.8° 0.29 mm 5.7 SE max 6.4 Scirocco 60 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +20.4° perc. +20.6° 1.09 mm 1.7 ESE max 2.2 Scirocco 81 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.93 mm 4.1 ESE max 5.7 Scirocco 85 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.