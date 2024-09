Previsioni Meteo Brindisi: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno sporadiche piogge leggere, mentre la situazione migliorerà progressivamente nel corso della mattinata, con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Brindisi vedrà un inizio con pioggia leggera e una temperatura di circa 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, già dalle prime luci dell’alba, si passerà a un cielo sereno. Alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a 21,1°C, mantenendo condizioni di cielo sereno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,3°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 18 km/h e i 22 km/h, garantendo una piacevole brezza. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 61%. Le previsioni del tempo non prevedono precipitazioni significative, e il cielo rimarrà sereno fino al pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C e 23°C, con condizioni di cielo sereno che continueranno a caratterizzare la giornata. I venti manterranno una direzione nord-nord ovest, contribuendo a un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà tra il 67% e il 69%, senza particolari variazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con venti che si attenueranno leggermente. L’umidità si manterrà attorno al 72%, rendendo la serata gradevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Brindisi indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un clima complessivamente favorevole. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di autunno.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° prob. 50 % 14.5 N max 17.7 Tramontana 73 % 1018 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° prob. 18 % 18.5 N max 23 Tramontana 74 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° prob. 4 % 18.5 N max 19.8 Tramontana 66 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 19.7 N max 19.6 Tramontana 62 % 1019 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 20.5 NNO max 19.1 Maestrale 63 % 1019 hPa 16 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 21.1 NNO max 22.1 Maestrale 69 % 1019 hPa 19 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 17.8 NNO max 22.5 Maestrale 73 % 1020 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 15.4 NNO max 19.5 Maestrale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:42

