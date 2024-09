Previsioni Meteo Brindisi: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,9°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 22,3°C. I venti, provenienti da Nord Ovest, si faranno sentire con intensità, raggiungendo punte di 50 km/h nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 21,9°C, accompagnata da un vento fresco che soffierà a 39,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà progressivamente, e già dalle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si avrà un cielo sereno con temperature che si aggireranno attorno ai 20,8°C. La mattina si presenterà quindi con un clima piacevole, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,3°C intorno alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Questo vento forte, proveniente da Nord Ovest, contribuirà a mantenere l’aria fresca e asciutta, riducendo la sensazione di calore.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si stabilizzerà attorno ai 40 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 60%, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un lieve aumento dell’umidità e una possibile variazione delle condizioni del vento. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto nei giorni a venire.

