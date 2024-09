Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Brugherio giovedì 12 settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, con temperature che oscilleranno tra i 12,5°C e i 17,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 26,1 km/h. Nel complesso, l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà elevata, con valori che raggiungeranno i 2,67 mm di pioggia. Il vento, proveniente principalmente da nord, si presenterà con una velocità di circa 12,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni meteo. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,1°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 77%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza piogge. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a toccare i 12,6°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che si ridurranno a circa 5,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’87%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un graduale ritorno al sole, con temperature che tenderanno a risalire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.45 mm 4.6 ENE max 10.2 Grecale 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.42 mm 3.7 NE max 10 Grecale 92 % 1003 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 1.08 mm 10.5 N max 20.5 Tramontana 93 % 1003 hPa 9 pioggia moderata +13.9° perc. +13.8° 2.67 mm 12.3 N max 25.2 Tramontana 93 % 1004 hPa 12 pioggia moderata +14.6° perc. +14.4° 1.12 mm 6.1 NE max 14.5 Grecale 89 % 1004 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 50 % 6.6 E max 10.2 Levante 77 % 1003 hPa 18 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° prob. 46 % 6.5 SE max 17.4 Scirocco 82 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 20 % 6.7 S max 12.3 Ostro 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.