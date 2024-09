Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Brugherio si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, e il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da est. Con l’arrivo della mattina, la pioggia continuerà a cadere, ma si prevede un graduale calo dell’intensità, con temperature che scenderanno fino a 11°C.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un passaggio da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18°C, mentre il vento si attenuerà, rendendo l’atmosfera più gradevole. La sera porterà cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Questo cambiamento favorirà una serata tranquilla e fresca, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Brugherio indicano un ulteriore miglioramento. Domenica si attende una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente. La settimana successiva potrebbe portare nuove perturbazioni, quindi è consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.19 mm 7.1 E max 13.1 Levante 88 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.78 mm 6.5 E max 14.8 Levante 90 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.5° 2.07 mm 18.3 NNO max 32.5 Maestrale 88 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.4° perc. +11° 2.61 mm 18.3 NNE max 37.5 Grecale 91 % 1011 hPa 12 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 89 % 7.6 NO max 13.3 Maestrale 72 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 8.4 O max 16.3 Ponente 58 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° Assenti 9 NO max 22.4 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 11.8 NNO max 27.3 Maestrale 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

