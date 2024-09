Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Domenica 22 Settembre a Buccinasco si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo un’alta percentuale di umidità e senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si attesterà attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione fino a 15,3°C alle 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,3 km/h e i 4,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a 18,7°C, raggiungendo i 22,3°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, intorno ai 3,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 53% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento si attesterà sui 5,4 km/h, con una direzione costante da sud-sud est. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 4%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 61% entro le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,2°C alle 22:00. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 74%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano una giornata variabile, con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza le loro uscite.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 4.1 NE max 5 Grecale 73 % 1021 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 1.5 NNO max 2.2 Maestrale 77 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 2.1 SO max 3.1 Libeccio 78 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 1.7 SSE max 1.8 Scirocco 61 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 3.9 SE max 3.9 Scirocco 50 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° prob. 4 % 6 SSE max 4.8 Scirocco 50 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 3 % 3.9 SE max 5.8 Scirocco 64 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 3.2 E max 3.5 Levante 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

