Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12°C e i 14,6°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 41,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, superando l’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da est. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 59%.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con pioggia leggera che inizierà a cadere a partire dalle 06:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 12,9°C alle 09:00. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 18 km/h. L’umidità continuerà a crescere, superando il 88%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con cielo prevalentemente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Le precipitazioni si interromperanno, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 71%. Il vento si presenterà più leggero, con intensità che varierà tra 8,5 km/h e 12,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%, senza precipitazioni attese.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature fresche. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma le condizioni rimarranno variabili. Dopodomani, ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature, con un possibile ritorno del sole. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno si avvicina e le condizioni atmosferiche potrebbero variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° Assenti 10.4 NE max 23.7 Grecale 59 % 1013 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 14.5 ENE max 37.8 Grecale 72 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.28 mm 16.6 E max 41 Levante 88 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +12.9° perc. +12.6° 0.15 mm 18.2 E max 39.3 Levante 88 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.5 mm 8.5 NNE max 14.7 Grecale 86 % 1019 hPa 15 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 71 % 12.3 NNO max 17.2 Maestrale 78 % 1019 hPa 18 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° prob. 40 % 7.9 NNO max 14.6 Maestrale 84 % 1020 hPa 21 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 6.8 NNO max 9.4 Maestrale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.