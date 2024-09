Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 18 Settembre a Buccinasco si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo sarà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una sensazione di freschezza. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con venti che varieranno da direzioni settentrionali.

Durante la notte, le condizioni meteo a Buccinasco saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 54%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 74%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di 9,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che salirà fino a 17,8°C. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, e l’umidità diminuirà al 52%, favorendo una sensazione di benessere. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 1,4 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo segnalano un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,7°C, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 66%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che varieranno tra 6,5 km/h e 9,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 15,7°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che si manterrà alta, attorno al 71%. I venti continueranno a soffiare da direzioni occidentali, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature moderate e una predominanza di cieli nuvolosi. Giovedì e venerdì si prevede un proseguimento di queste condizioni, con possibili schiarite nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi potrebbero persistere per alcuni giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 9.1 NNO max 15.5 Maestrale 74 % 1021 hPa 3 poche nuvole +12° perc. +11.1° Assenti 6.9 NO max 10.4 Maestrale 72 % 1020 hPa 6 poche nuvole +12.2° perc. +11.4° Assenti 4.5 NO max 6.2 Maestrale 72 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 1.4 OSO max 3 Libeccio 52 % 1020 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +20.6° Assenti 3.3 SE max 4 Scirocco 43 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° Assenti 9.3 SE max 9.8 Scirocco 52 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 2.3 NNO max 4.6 Maestrale 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° Assenti 4 O max 4.3 Ponente 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

