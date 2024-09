Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Buccinasco si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un passaggio da piogge leggere a cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La presenza di nuvole e pioggia leggera sarà accompagnata da venti deboli, rendendo l’atmosfera umida ma non eccessivamente fredda.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a 14,3°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 7,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà costante, con valori di 0,25 mm di pioggia attesi.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mostrare cieli coperti, ma con un graduale miglioramento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, ma le probabilità di pioggia diminuiranno. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra 5 e 8 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un ulteriore cambiamento. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 21°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità. I venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, anche se ci sarà una probabilità di 30% di brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà più bassa, ma le probabilità di pioggia rimarranno elevate, con accumuli di circa 0,22 mm. I venti continueranno a essere leggeri, provenienti da Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.25 mm 2.4 NNO max 16.7 Maestrale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 26 % 5.9 OSO max 11 Libeccio 92 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +13.3° prob. 12 % 8.6 O max 16.8 Ponente 91 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 2 % 8.4 O max 11.2 Ponente 72 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° prob. 7 % 5.4 OSO max 6.3 Libeccio 58 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° prob. 31 % 3.1 SSO max 4.5 Libeccio 59 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.21 mm 1.6 SE max 2.3 Scirocco 74 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.22 mm 2.9 ESE max 3.2 Scirocco 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

