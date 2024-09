Previsioni Meteo Busto Arsizio: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 15°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della giornata, specialmente nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 15,2°C e un’umidità elevata, intorno al 90%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Le previsioni del tempo per le prime ore del giorno non mostrano segni di miglioramento, mantenendo condizioni di cielo coperto fino all’alba.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere umido, con temperature che varieranno tra i 14,8°C e i 17,4°C. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle 10:00, con una leggera intensificazione fino a raggiungere un accumulo di 0,44 mm entro le 12:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da sud-est.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della pioggia, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,94 mm entro le 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,7°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 95%. Il vento, pur rimanendo debole, potrebbe presentare alcune raffiche più sostenute, specialmente nelle ore più tarde.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si protrarranno fino a notte fonda. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14,5°C, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 2,5 mm. L’umidità raggiungerà il 98%, rendendo l’atmosfera particolarmente umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, il fine settimana potrebbe riservare ulteriori sorprese, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 48 % 2.2 E max 3 Levante 90 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 33 % 3.6 ENE max 5.2 Grecale 91 % 1012 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 31 % 1.9 ENE max 3.5 Grecale 91 % 1012 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 28 % 2.9 SE max 5.1 Scirocco 78 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.44 mm 4.5 ESE max 9 Scirocco 92 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.94 mm 3.5 E max 8 Levante 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.68 mm 3.5 NE max 8.5 Grecale 96 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 1.45 mm 3.1 NE max 8.6 Grecale 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:09

