Previsioni Meteo Busto Arsizio: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un picco atteso nel pomeriggio. La presenza di nuvole e precipitazioni influenzerà anche la percezione del caldo, rendendo l’aria più umida e fresca.

Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente sereno, con poche nuvole che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità rimarrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 22,3°C entro le ore 11:00. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con una leggera pioggia prevista intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,4 km/h e i 4,9 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,11 mm a 1 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dall’umidità, che raggiungerà il 90%. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud est, mantenendo una brezza leggera.

La sera si preannuncia piovosa, con precipitazioni che potrebbero intensificarsi. Le temperature scenderanno fino a 16,9°C e il cielo rimarrà coperto al 100%. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 92%, mentre il vento si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori freschi e umidi. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto per chi avrà in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.2° perc. +16.9° Assenti 6.3 N max 9.5 Tramontana 74 % 1010 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.1 NNE max 6.5 Grecale 73 % 1010 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.5 N max 9.6 Tramontana 73 % 1010 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +20° prob. 7 % 2.2 ENE max 5.2 Grecale 66 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.11 mm 4.8 SSE max 5.9 Scirocco 61 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +22.2° perc. +22.3° 0.45 mm 2.7 SSE max 5.1 Scirocco 69 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 1.09 mm 3 N max 3.4 Tramontana 87 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.97 mm 4 N max 6.2 Tramontana 89 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.