Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Busto Arsizio si troverà a vivere un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +11,7°C durante la notte e un massimo di +18,4°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h nella maggior parte della giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 60-70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a +11,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 5%, e i venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 10,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa +12,1°C alle 07:00 e arrivando a +18,2°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 40% e i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 5 e 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50-60%, garantendo una mattinata fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa varierà dal 41% al 48%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49-56%, mantenendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo circa +14°C entro le 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 77%, mentre i venti rimarranno leggeri e l’umidità si attesterà attorno al 70-72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Busto Arsizio indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche, mantenendo un clima autunnale tipico di questo periodo dell’anno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.7° perc. +10.5° prob. 6 % 10.7 NNE max 24.7 Grecale 63 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11° perc. +9.9° Assenti 8.7 NNE max 19 Grecale 67 % 1022 hPa 6 nubi sparse +10.9° perc. +9.7° Assenti 7.3 N max 13.4 Tramontana 65 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.1° perc. +14° Assenti 1.5 NE max 2.7 Grecale 52 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.2° perc. +17.3° Assenti 3.9 SSE max 4.5 Scirocco 50 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.1° perc. +17.3° Assenti 5 SSE max 5.1 Scirocco 51 % 1022 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 1.9 E max 3.1 Levante 66 % 1024 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.2° Assenti 4.5 NNE max 5.4 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:03

