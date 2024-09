Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Busto Arsizio per Sabato 7 Settembre mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5-6%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C con una leggera brezza proveniente dal Nord con velocità intorno ai 5-6 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81-84% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un aumento delle temperature che raggiungeranno i +26°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà la giornata, mantenendo un clima piacevole e asciutto. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 52-64%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7-9%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una brezza leggera che soffierà principalmente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 47-53% con una pressione atmosferica stabile a 1014-1015hPa.

Durante la sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse intorno al 20-52%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C con una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 66-70% con una pressione atmosferica stabile a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e stabili, e venti leggeri. L’umidità si manterrà su valori accettabili, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Busto Arsizio.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.3° perc. +18.4° Assenti 5.3 N max 7.2 Tramontana 84 % 1016 hPa 3 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° Assenti 5.1 N max 6.7 Tramontana 83 % 1016 hPa 6 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 4.6 N max 7.8 Tramontana 81 % 1016 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° Assenti 2.3 ESE max 3.8 Scirocco 64 % 1016 hPa 12 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.7 S max 5.4 Ostro 52 % 1015 hPa 15 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6 SSO max 5.5 Libeccio 48 % 1014 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° prob. 2 % 2.8 NO max 2.9 Maestrale 66 % 1015 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 4.7 NNO max 5.5 Maestrale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.