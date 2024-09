Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con un incremento della probabilità di pioggia nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, sebbene l’umidità possa risultare piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 30%, con una leggera brezza proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà assente, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 20,3°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 34%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 52%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 24°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 6%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri. L’umidità si stabilizzerà attorno al 38%, rendendo il clima particolarmente piacevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi. Si prevede un aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 17,5°C e la copertura nuvolosa salirà fino al 97%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,4 mm. L’umidità aumenterà, portandosi al 77%, e i venti si manterranno leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio nei prossimi giorni evidenziano un alternarsi di condizioni meteo variabili. Dopo una giornata di Venerdì con temperature miti e piogge leggere in serata, il fine settimana potrebbe portare un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della nuvolosità. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 5.7 N max 7.6 Tramontana 73 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° prob. 8 % 7.1 N max 11.2 Tramontana 73 % 1020 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 1 % 7.8 N max 14 Tramontana 71 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° Assenti 6 NNO max 7.9 Maestrale 52 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.2° Assenti 4.8 SO max 5.4 Libeccio 40 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.6° perc. +23.1° Assenti 4.9 SSO max 6.2 Libeccio 40 % 1019 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° prob. 4 % 2.8 SSE max 6.6 Scirocco 58 % 1021 hPa 21 pioggia leggera +17.5° perc. +17.3° 0.26 mm 5.2 ENE max 8.7 Grecale 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.