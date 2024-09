Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cagliari per Giovedì 5 Settembre mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia dal 77% all’81%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente.

Nel pomeriggio, la situazione migliorerà con una diminuzione della copertura nuvolosa e la comparsa di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 28-30°C, con una percezione di caldo più elevata. La probabilità di piogge diminuirà, ma è comunque consigliabile portare con sé un ombrello.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 0-33%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli, intorno ai 22-24°C. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo prevalentemente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari indicano una giornata con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno gradevoli, con un leggero aumento nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° prob. 4 % 9.6 NO max 13.6 Maestrale 79 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.33 mm 10.6 NO max 15 Maestrale 77 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +24.2° perc. +24.6° 0.44 mm 7.2 NO max 9.2 Maestrale 74 % 1011 hPa 10 nubi sparse +27.4° perc. +28.7° prob. 60 % 6.1 ONO max 11.1 Maestrale 61 % 1011 hPa 13 poche nuvole +29.9° perc. +31.2° Assenti 7.7 SSO max 14.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +29.4° Assenti 23.7 NNO max 23.7 Maestrale 50 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 18.9 NNO max 24.6 Maestrale 68 % 1011 hPa 22 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° Assenti 10.2 NNO max 13.3 Maestrale 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:43

