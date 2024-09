Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cagliari per Martedì 3 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 30°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6% e temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e poche nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i 30°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 29°C. La sera vedrà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno del cielo sereno e temperature intorno ai 26°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e temperature stabili intorno ai 28-30°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +25.2° prob. 7 % 6.3 NE max 7.2 Grecale 85 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +24.4° prob. 3 % 6.6 NNE max 8.8 Grecale 85 % 1012 hPa 7 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.1 NE max 6.8 Grecale 70 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.1° perc. +32.3° Assenti 10.2 SSE max 10.2 Scirocco 56 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.8° perc. +32.9° prob. 25 % 18.4 SSE max 16 Scirocco 62 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +28.3° perc. +31.1° 0.44 mm 15.9 SSE max 16.6 Scirocco 69 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.7° Assenti 8.7 SE max 16.1 Scirocco 81 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.9° perc. +25.6° prob. 19 % 7.2 SE max 12.9 Scirocco 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:47

