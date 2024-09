Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 23,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione delle temperature e una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 39%. La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,8°C.

Durante la notte, Cagliari si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento si attesterà tra i 4,8 km/h e i 16,8 km/h, proveniente principalmente da sud-sud est. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 39% e il 51%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-sud est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 36%, e il vento continuerà a soffiare da est-sud est, mantenendo una leggera intensità. L’umidità si attesterà attorno al 75%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.2 E max 6.4 Levante 73 % 1014 hPa 4 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 6.7 ENE max 7.2 Grecale 73 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 4.8 NE max 5.1 Grecale 67 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 10.5 SSE max 10.3 Scirocco 58 % 1016 hPa 13 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 18 SSE max 15.3 Scirocco 59 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° Assenti 15.4 SSE max 15.5 Scirocco 65 % 1017 hPa 19 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 8.8 SE max 11.4 Scirocco 71 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 7.6 ESE max 10.1 Scirocco 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:19

