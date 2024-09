Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Cagliari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con solo il 12% di nuvole, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 11,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,5°C intorno alle 11:00. La brezza sarà presente, con velocità che varierà tra i 10,6 km/h e i 21,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, oscillando tra il 39% e il 69%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 25°C a mezzogiorno. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 31,5 km/h e portando a una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo completamente sereno. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,9°C. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14,8 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

