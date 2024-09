Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cagliari per Giovedì 12 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, che si trasformeranno nel corso della giornata in un contesto più nuvoloso e piovoso. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni a partire dal pomeriggio, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un certo fresco, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Cagliari godrà di cieli sereni e temperature che varieranno da 19,3°C a 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 20%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13,9 km/h e 20,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 63% e il 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 74% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 21,2°C fino a raggiungere i 27,6°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che varieranno da 12,1 km/h a 24,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47% e 71%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, con una probabilità di pioggia del 27%. Le temperature scenderanno leggermente, passando da 26,8°C a 22,3°C. Le precipitazioni inizieranno con pioggia leggera, che diventerà moderata nel tardo pomeriggio, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2,53 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 42,7 km/h.

La sera porterà con sé cieli nuvolosi e piogge persistenti. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,6°C e 21,6°C, con un’umidità che si avvicinerà all’88%. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potrebbero superare i 3 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Domenica. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 14.7 NO max 29.6 Maestrale 78 % 1013 hPa 4 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 17.7 NO max 29.8 Maestrale 63 % 1012 hPa 7 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° Assenti 16.9 NO max 24.8 Maestrale 66 % 1013 hPa 10 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 12.1 O max 22 Ponente 47 % 1012 hPa 13 cielo coperto +26.8° perc. +27.3° prob. 27 % 29.2 OSO max 35.5 Libeccio 52 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +24.6° perc. +24.8° 0.42 mm 27.7 O max 40 Ponente 66 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.32 mm 11.9 ONO max 26.9 Maestrale 79 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.73 mm 23.4 NO max 36 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:32

