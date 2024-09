Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una continua assenza di precipitazioni e da un’umidità che si attesterà attorno al 32%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C alle ore 17:00. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 19°C, mantenendo sempre condizioni di cielo sereno e senza precipitazioni.

In sintesi, le previsioni del tempo per Cagliari di Lunedì 30 Settembre evidenziano una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a condizioni meteorologiche favorevoli e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C, rendendo il clima particolarmente gradevole per la stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 10.8 NNO max 12.1 Maestrale 73 % 1023 hPa 4 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 10.4 NNO max 11.4 Maestrale 72 % 1022 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 9.8 NNO max 11.4 Maestrale 58 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +21.9° Assenti 5.4 NO max 7.8 Maestrale 36 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +23.6° Assenti 9 S max 9.8 Ostro 35 % 1021 hPa 16 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 12.6 S max 12.9 Ostro 53 % 1020 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 2.3 SE max 7.9 Scirocco 66 % 1021 hPa 22 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.1 N max 5.3 Tramontana 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.